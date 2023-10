Antonella Clerici, la gaffe in diretta: «Questi sono raccomandati». La conduttrice reagisce così VIDEO

di Redazione web

Antonella Clerici è una padrona di casa esemplare. È sempre mezzogiorno è il suo programma di punta e appuntamento fisso per gli spettatori a casa. Durante la puntata di oggi, tuttavia, Antonella si è trovata al centro di una gaffe molto divertente da parte di una spettatrice che partecipava al gioco del bonsai durante la diretta.



Questo gioco consiste nell'indovinare il numero di foglie sul bonsai accanto ad Antonella Clerici e il premio in palio sono dei buoni spesa da spendere al supermercato. Andiamo a scoprire cosa è successo e come ha reagito la padrona di casa.

Antonella Clerici non sta bene: salta la puntata di “È sempre mezzogiorno”: «Spero di rimettermi presto»

Antonella Clerici, la gaffe della zucchina con Alessandro Cattelan in tv: «Che misura vuoi? Quella più grande»

- Pronto?

- M'hanno detto che ero prima de questa e invece hanno passato un'altra. Questa è raccomandata 😂 #esempremezzogiorno pic.twitter.com/Fb2WEGDh2q — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 16, 2023

Antonella Clerici ha dato inizio al gioco del bonsai e le chiamate sono iniziate ad arrivare come sempre.

Una gaffe che non è di certo passata inosservata a casa, ma neanche ad Antonella Clerici che, con espressione confusa e divertita, ha ripetuto più volte: «Pronto? Eh?», e solo in quel momento la concorrente si è resa conto di essere in onda e al telefono, in diretta. Tra un po’ di confusione e l’imbarazzo della concorrente, la conduttrice ha subito cercato di smorzare la tensione dicendo: «Ciao, sentivo che parlavi non so di che cosa. Non pensavi di parlare con me, parlavi anche con il centralino, quindi magari pensavi di giocare...»

La concorrente ha immediatamente riposto: «No, no, no, salve sono Maria», con palese imbarazzo.

La signora Maria ha poi effettivamente giocato, ma non ha vinto nulla.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA