Annalisa Minetti ha perso la vista: «Ormai è nero totale, non posso più vedermi»

Quella di Annalisa Minetti non è una storia che può definirsi comune. A 18 anni scoprì di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che l'avrebbero piano piano condotta alla cecità. Da quel momento, però, Annalisa Minetti ha affrontato a testa alta qualsiasi sfida, ottenendo un settimo posto a Miss Italia 1997 e vincendo il Festival di Sanremo 1998, prima di abbandonare lo spettacolo e dedicarsi alle competizioni paralimpiche. E nelle ultime, in un'intervista, la cantautrice ha rivelato di aver perso completamente l'uso della vista. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

In un'intervista rilasciata a La Verità, Annalisa Minetti ha dichiarato che la sua situazione è peggiorata e ha parlato di «nero totale». «Un po' rosico che non posso più vedermi - ha spiegato Annalisa Minetti -.

Poi, ha delineato il concetto di inclusione: «Per me inclusione è uno stile di vita, una cultura e non basta parlare soltanto - ha spiegato Annalisa Minetti -. Penso che l'attività motoria sia uno strumento efficace per insegnarlo ai giovani. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie e non per persone. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti. Si divide, non si unisce».

