Alessia Marcuzzi e l'addio a Mediaset: spunta un retroscena

Alessia Marcuzzi ha salutato Mediaset, come ha detto lei stessa, per prendere un momento per sé e perché non si vedeva più nei programmi che le venivano proposti. Tutto sembra essere accaduto in modo molto sereno e tranquillo, ma invece pare che non sia proprio così.

Leggi anche > Raffaella Carrà morta di tumore al polmone come la madre. Il medico: «Il fumo ha aggravvato»

Prima di tutto sembra che Pier Silvio Berlusconi non abbia gradito il messaggio su Instagram della Marcuzzi, arrivato anche prima delle comunicazioni ufficiali di Mediaset, ma soprattutto perché stava valutando una soluzione possibile tra le parti per un nuovo prime time nel 2022. A riferire il retroscena è stato Giuseppe Candela su Dagospia che comunque chiarisce che del famoso prime time non c'era alcuna concreta proposta.

Il giornale spiega anche quali sarebbero i programmi rifiutati da Alessia: Scherzi a Parte, principalmente per la co conduzione con Enrico Papi con il quale il manager avrebbe avuto degli screzi passati e Matrimonio a Prima vista, per il quale la Marcuzzi avrebbe chiesto una remunerazione troppo alta secondo l'azienda.

Giuseppe Candela spiega però che Alessia non si è data per vinto e dopo un accordo saltato con LA7 potrebbe apparire sugli schermi di Discovery con un progetto completamente nuovo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA