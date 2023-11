Alberto Matano, la Rai lo promuove: è il nuovo vicedirettore dell’Intrattenimento Daytime

di Redazione web

Alberto Matano è stato nominato vicedirettore dell’Intrattenimento Daytime della Rai. La promozione del conduttore è stata annunciata a sorpresa da Francesco Giorgino, ospite di “La Vita in Diretta”, nella puntata di del 20 novembre.

Alberto Matano, la promozione in Rai

Alberto Matano diventa il vice di Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time, ossia la struttura che sovrintende alla realizzazione di tutti i programmi quotidianamente in onda nella fascia oraria che va dal mattino fino al pomeriggio. Il conduttore non lascerà però "La Vita in Diretta", né "Ballando con le Stelle", dove è opinionista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 20:25

