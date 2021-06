Alberto Matano , il tenero messaggio a Vita in Diretta: «Ti vogliamo un gran bene, forza...». Oggi, in chiusura di trasmissione il conduttore ha inviato un saluto commosso a un grande amico del pubblico televisivo di Rai1 e non solo.

L'ex direttore di Rai1 Mauro Mazza - ospite in studio per promuovere il suo libro "Diario dell'ultima notte. Ciano-Mussolini lo scontro finale" - dedica parole affettuose a Lamberto Sposini, ex conduttore della Vita in Diretta: «Tornare in questo studio dopo alcuni anni, quando ero direttore di rete... Per me Vita in Diretta vuol dire Mara Venier, Marco Liorni, ma signifca Lamberto Sposini. Un bacio grande a Lamberto che sicuramente ci starà guardando».

Alberto Matano si associa al messaggio affettuoso: «Come sa Lamberto qui tutti gli vogliamo un grande bene. Forza Lamberto». Commozione in studio. Il 29 aprile 2011 Sposini fu colpito da un ictus, seguito da emorragia cerebrale, poco prima di iniziare a condurre Vita in Diretta. E il pubblico è sempre con lui.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 23:05

