L'Eredità , il concorrente spiazza tutti: «Ho la tachicardia...». Flavio Insinna reagisce così. Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, la neocampionessa Alessia. Ma è all'inizio del programma, che è accaduto un fatto inaspettato.

Al primo gioco degli abbinamenti, il veterano Paolo, "famoso" per i fan dell'Eredità per non ricordare le date. Il simpatico concorrente, ancora una volta, spiazza tutti e racconta un sogno fatto la notte precedente: «Ho sognato di dover rispondere alle domande dell'Eredità e non riuscivo e dicevo 'ho la tachicardia'». Flavio Insinna ride divertito.

Prosegue il gioco, Paolo arriva al triello, ma è Alessia a raggiungere la ghigliottina con un tesoretto di 210mila euro. Le parole a disposizione sono «suono, scarpe, para, artificiale, millimetri». La concorrente dimezza e gioca per 26.250 euro. Alessia sceglie la parola velocità, ma la risposta esatta era pioggia. Domani ci riprova.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 20:44

