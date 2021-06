Denise Pipitone, la testimonianza esclusiva a Vita in Diretta: «Quel giorno ho visto Anna Corona. Cosa stava facendo...»

di Emiliana Costa

Denise Pipitone , la testimonianza esclusiva a Vita in Diretta: «Quel giorno ho visto Anna Corona...».Oggi, Alberto Matano è tornato a parlare del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo.

Leggi anche > Denise Pipitone, l'avvocato Frazzitta a Vita in Diretta: «Ci sono 7 persone che sanno tutto. Chi sono...»

In diretta, dal comune del trapanese l'inviata Lucilla Masucci che ha intervistato il signor Vito, proprietario dell'hotel Ruggero, in cui lavorava Anna Corona. Ecco la sua testimonianza: «Quel giorno ho visto Anna Corona, è stata in albergo fino a mezzogiorno. Il personale mangiava a quell'ora. Lo ricordo perché a pranzo lei prese una frutta buona che era per i clienti, io l'ho richiamata e gliel'ho fatto notare. Mangiò un uovo in padella. Fino a mezzogiorno sono certo che fosse lì, dopo non posso mettere le mani sul fuoco».

E sulla possibilità che Jessica Pulizzi e la sorella siano passate in hotel il giorno della sparizione di Denise e che Anna Corona sia andata via prima, il titolare commenta: «Io non ho viste arrivare le ragazze, non so se qualcuno le ha viste. Era possibile accedere alla lavanderia dal garage, ma dalla reception si vedeva chi entrava e chi usciva. Se Anna Corona è uscita prima quel giorno, qualcuno l'ha vista». Matano conclude così: «Qualche occhio potrebbe aver visto qualcosa e non lo sta raccontando».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA