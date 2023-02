Alberto Matano: «Sono pronto per una prima serata. Lorella Cuccarini? Non ho capito cosa sia successo»

Da domani Alberto Matano si trasferisce, con La Vita in Diretta, direttamente a Sanremo per tutta la settimana del Festival. E come racconta il conduttore - al timone del programma pomeridiano di Rai1 dal 2019, con ascolti sempre in crescita e concorrenza di Barbara D'Urso battuta - andrà in onda dal Casinò, con tutti i protagonisti, Amadeus compreso.

In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Matano, fresco di compleanno di 50 anni, è felice di volare nella città dei fiori: «Saprei fischiettare i brani dei cantanti più noti, e anche di Lazza e Mara Sattei», afferma. «Io amo il pop britannico: David Bowie, Elton John, i Depeche Mode, che vedremo sabato a Sanremo». Niente cantautori italiani: «Non è roba per me, i miei mi fecero studiare anche la chitarra ma non la so suonare».



Ogni tanto però canta: già martedì con Alessia Marcuzzi a Boomerissima, ma la prima volta fu con Mara Venier nel 2018: «Quella fu un’intuizione di Mara e per me fu una svolta: avevo ancora l’impostazione ingessata del cronista parlamentare del Tg1, non avevo mai fatto una cosa del genere. Ricordo che mentre stavo andando alla Dear in taxi mi chiamò un’autrice per dirmi che Mara aveva cambiato idea: voleva farmi cantare tutta la canzone, non solo la parte del dottore. Mi misi a provare in auto».





Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 08:20

