Alberto Matano, il regalo speciale (e inaspettato) dal team de La Vita in Diretta: il brindisi prima della puntata

«Il regalo più bello è questa squadra incredibile», questa la dedica speciale da parte di Alberto Matano estesa a tutto il team che lavora dietro la Vita in Diretta, rotocalco di attualità in onda su Rai1 ogni pomeriggio alle 15:20, che in occasione del periodo natalizio si prenderà una piccola pausa. Per questo motivo, prima della diretta di oggi, 21 dicembre, la squadra ha organizzato un brindisi per festeggiare insieme il Natale.

La festa a La Vita in Diretta

3,2,1... cheese! Non si vedono altro che sorrisi nelle foto pubblicate da Alberto Matano nel suo profilo privato Instagram, che lo ritraggono insieme al resto della squadra de La Vita in Diretta. Tra la carrellata di foto, non sfugge sicuramente un dettaglio: i colleghi hanno realizzato per il conduttore del programma un regalo ad hoc.

Tra le foto, Matano ha mostrato ai follower anche il momento dello scarto del regalo e la felicità nei suoi occhi dopo aver visto con quanta cura è stato scelto dal suo team: Alberto Matano in miniatura, una statuetta perfetta da inserire tra gli altri personaggi del Presepe.

Nella scatola regalo non manca il bigliettino di auguri: «Buon Natale, la tua voce e i tuoi occhi. Dove tutto si festeggia in tempo reale», così la squadra de La Vita in Diretta ha ringraziato il suo «Capitano Alberto», proprio come ha sottolineato il giornalista Luca Forlani nei commenti.

