Oggi è un altro giorno, Alberto Matano attacca Morgan: «Ha esagerato». Ma interviene Memo Remigi

Albero Matano ospite a Oggi è un altro giorno parla dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Intervistato da Serena Bortone gli chiede cosa ne pensa della reazione avuta sabato scorso a Ballando con le stelle di Morgan e Matano ribadisce quello che ha provato a dire anche nel corso della puntata in diretta.

Leggi anche > Scontro Morgan-Selvaggia a Ballando, Milly Carlucci a Storie Italiane: «Nessuno è stato offeso»

«Per me lui a un certo punto ha un po' deragliato, ma a quel punto sono stato aggredito anche io e mi sono chiamato fuori», spiega il conduttore dopo la messa in onda del suo intervento in cui ha provato a far capire a Morgan che era importante rispettare il parere del giudice.

A questo punto interviene Memo Remigi che con Morgan ha costruito un bel tapporto nel corso del programma: «Marco è molto dispiaciuto per quanto successo e secondo me tutto si metterà a posto perché è un peccato avere questo clima di tensione in un programma così spensierato. Questa è una giuria adatta a giudicare, a volte alcuni concorrenti hanno delle reazioni violente, ammettiamolo Marco ha degli aspetti irruenti e non dico che lo fa per cattiveria ma sono parte del suo carattere». Matano continua però a difendere Selvaggia e ricorda che lui stesso (Morgan) è stato giudice e per questo dovrebbe essere in grado di riconoscere la figura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA