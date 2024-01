Affari Tuoi, la concorrente fa cadere il telefono ad Amadeus. Poi fulmina il fidanzato: «Potevi dirlo prima». Cos'è successo

di Sara Orlandini

Affari Tuoi è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani che, ogni sera, dopo il Tg1, seguono appassionatamente Amadeus e il fortunato concorrente che tenterà di vincere una somma importante di denaro. Così, è successo anche nell'ultima puntata andata in onda: la regione estratta era la Puglia con la sua rappresentante, Roberta Garzillo che ha giocato insieme al fidanzato e futuro sposo, Marco Calo. Durante la puntata è successo di tutto e il pubblico si è tanto divertito quanto è rimasto con il fiato sospeso in vari momenti e il motivo è presto detto.

La partita di Roberta ad Affari Tuoi

Roberta Garzillo è stata l'ultima concorrente a giocare ad Affari Tuoi e ad aggiudicarsi una vincita di 36mila euro, offerta accettata praticamente al termine della partita quando le erano rimasti 200mila euro da una parte e 50 euro dall'altra. La ragazza di Barletta, Puglia, ha partecipato alla trasmissione per tentare la fortuna, dato che, a breve, si sposerà con il fidanzato Marco Calo che giocava con lei e, quindi, qualche risparmio in più le avrebbe fatto comodo.

La sua partita è stata molto movimentata e ha fatto ridere il pubblico in studio e anche quello a casa. Un episodio, in particolare, ha suscitato l'ilarità anche di Amadeus. Mentre la concorrente stava ragionando insieme al conduttore sulla prossima mossa da fare, lei ha urtato lo smartphone facendolo cadere dal piedistallo in cui era sistemato. Amadeus ha, quindi, detto: «Dottore? Tutto bene di la?», facendo sorridere il pubblico. Il momento di vera suspence, tuttavia, è arrivato al termine della partita quando Roberta ha accettato i 36mila euro, ignara del sogno che aveva fatto il fidanzato.

Il sogno del fidanzato di Roberta

Al termine della partita di Affari Tuoi, quando Roberta Garzillo aveva accettato l'offerta del dottore di 36mila euro, il fidanzato Marco Calo ha detto: «Io ho sognato che nel numero 1 (pacco che aveva la concorrente, ndr) ci sono i 200mila euro ma non ho detto nulla per non influenzarla». Quindi, tutti i presenti sono rimasti di stucco, Roberta ha fulminato con lo sguardo il compagno e Amadeus ha esclamato: «Ma potevi dirlo prima! Anche nell'orecchio senza farti sentire».

