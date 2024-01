Affari tuoi, Amadeus lancia il sale contro il “dottore”: perché e cosa significa

La puntata del 10 gennaio di "Affari tuoi", il celebre gioco a premi condotto da Amadeus in prima serata su Rai 1, è stata un'esperienza indimenticabile e carica di suspense. La protagonista di questa emozionante serata è stata Roberta, proveniente dalla città di Barletta, in Puglia. Tuttavia, ciò che ha reso veramente unica questa puntata è stato un gesto sorprendente e mai visto prima da parte del carismatico presentatore che ha sorpreso sia la concorrente che il pubblico presente in studio.

Il sale

Durante lo svolgimento del game show, Amadeus ha improvvisamente iniziato a lanciare sale contro il telefono e le chiamate del dottore, creando un momento di pura eccentricità in studio. Il suo gesto scaramantico, ha suscitato la curiosità e l'interesse di tutti i telespettatori. Ma qual è il motivo dietro questa insolita azione? Andiamo a scoprirlo insieme.

