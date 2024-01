Sanremo 2024, gli spoiler delle canzoni in gara: cosa succede sui social?

di Alessia Di Fiore

Mancano 30 giorni al via dell'edizione 2024 di Sanremo e ancora nessuno spoiler sulle canzoni in gara al festival è stato rivelato e, a scherzarci, non solo le pagine on line di gossip, ma anche gli artisti stessi che si sfideranno sul palco dell'Ariston, come Gazzelle che ha pubblicato un Threads in cui ha scritto: «Così tentato di spoilerare il pezzo di Sanremo».

Sanremo, gli spoiler delle canzoni

Negli anni precedenti si era invece assistito a un altissimo numero di spoiler a cui era puntualmente seguito il “perdono” di Amadeus: uno di questi preannunciava addirittura il nome del vincitore prima della dichiarazione ufficiale del conduttore.

L'anno scorso è stato rivelato il testo della canzone di Giorgia, come successe anni prima a Gianni Morandi. Per non parlare dell'anno precedente, quando Fedez aveva pubblicato sui social uno spezzone della canzone che avrebbe dovuto cantare insieme a Francesca Michielin Chiamami Per Nome.

Nel 2020 Sky aveva addirittura mostrato in sovrimpressione il nome del vincitore pochi minuti prima che venisse proclamato di fronte al pubblico a Sanremo, si trattava dal cantante Diodato che vinse con il singolo Fai Rumore. «Errore umano», aveva poi spiegato Sky TG24 giustificando l'errore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Gennaio 2024, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA