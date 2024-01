Chiara Ferragni, Coca Cola sospende la campagna pubblicitaria. I brand fuggono dopo il pandoro gate

Un nuovo grattacapo per Chiara Ferragni: dopo lo scandalo pandoro gate i brand continuano a scaricarla. Anche Coca Cola ferma lo spot: «Lavorato con lei nel 2023 ma non useremo contenuti», fanno sapere dalla compagnia. Prima era stato il turno di Safilo Group, specializzato nell'occhialeria made in Italy, che in una nota aveva giustificato così la decisione presa: «A seguito – si legge – di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».