Sanremo, Amadeus: «La politica deve restare fuori dal Festival. Io lavoro in autonomia e la gente sa che non fingo»

La politica «deve stare lontana da Sanremo». A sottolinearlo, in un'intervista a Silvia Fumarola di "Repubblica" ad un mese dall'inizio del suo quinto Festival consecutivo, è Amadeus. «Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera. La gente mi conosce e sa che non fingo», afferma il conduttore e direttore artistico della kermesse.