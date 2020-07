Ultimo aggiornamento: Sunday 12 July 2020, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Weekend all’insegna del relax per Adriana Volpe che si mostra in tutta la sua bellezza in un video su Instagram. La conduttrice di Ogni Mattina si è concessa una giornata di spensieratezza in un parco divertimenti acquatico, sfoggiando una forma fisica perfetta. Nella breve clip, Adriana ride e simula un balletto nel suo costume intero viola che mette ancor più in risalto le sue forme. L’ex gieffina ha fatto incetta di complimenti anche se non sono mancate le punzecchiature dei soliti hater. “ha scritto ad esempio qualcuno. Un altro utente aggiunge: “Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle”. Immediata la replica di Adriana che con poche parole zittisce tutti: “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”. Foto: Kikapress/MNComm/AppBoxMediaset