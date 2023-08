Vele Spiegate a Porto Rafael: ad agosto in scena Adriano Giannini, Laura Morante e Raffaello Fusaro

di Redazione web

Entra nel vivo la rassegna Vele Spiegate, appuntamento annuale che ospita eventi dedicati alla cultura, al teatro e alla musica nell’incantevole scenario di Porto Rafael, borgo reso famoso nel mondo dal Conte Rafael Neville, immerso nella profumata macchia mediterranea del nord della Sardegna.

Dopo il successo degli eventi di luglio, anche ad agosto nell’incantevole scenario del Giardino dei Sogni, un anfiteatro naturale adagiato accanto alle acque di Cala Inglese, va in scena un ricco calendario di eventi tra cui gli spettacoli di Adriano Giannini, Laura Morante e Raffaello Fusaro.

Vele Spiegate

Vele Spiegate è una rassegna promossa dal Consorzio Porto Rafael che ogni estate accoglie i protagonisti più autorevoli del mondo della cultura, del teatro e della musica. Dal 2019 il Consorzio ha affidato al manager Nino Tatriele come Presidente il governo del borgo che ha orientato la strategia di gestione verso una incessante attività di valorizzazione dei luoghi.

Tra le numerose serate in calendario ad agosto Porto Rafael dedica tre spettacoli al teatro d’autore:

Lunedì 7 agosto Adriano Giannini, attore cinematografico amato dal grande pubblico, approda nella ‘sua’ Porto Rafael, luogo caro dell’infanzia, per portare sul palco ‘I Movimenti Umani’, uno spettacolo di Raffaello Fusaro. Giannini interpreta racconti mitologici antichi e brani di Shakespeare accostandoli al tempo presente attraverso un’affascinante galleria di sentimenti ed atmosfere. Storie di giganti ed eterni bambini che scavalcano montagne e si innamorano perdutamente di donne capricciose. Possono volare, coprire immense distanze come i super eroi del grande cinema americano e perfino non invecchiare mai, ma restano sempre, come tutti noi, vittime di passioni e desideri. Un viaggio dalle leggende mitiche raccontate al presente, dai racconti dei cantori dell’antica Grecia a quelli del Bardo, dalla grandezza di alcuni personaggi archetipici di Shakespeare alle sindromi che caratterizzano il nostro tempo.

Venerdì 18 agosto in scena Raffaello Fusaro regista, autore e performer letterario con ‘Siamo stati fortunati a nascere’. Fusaro con la sua personale commistione di stili si chiede come possono la bellezza e l’amore per la letteratura aiutarci in questi tempi complessi. Il recital unisce la passione per la poesia, alla curiosità per le cose belle del nostro mondo: entrambe possono allenare l’anima ed il nostro spirito a diffondere luce e passione. Poesie, ricordi, appunti di viaggio e pagine dedicate alla grandezza dell’arte in un monologo dai toni pop denso di ritmo e di appassionata vitalità.

Sabato 19 agosto Laura Morante porta in scena ‘Notte di Sfolgorante Tenebra’ per la regia di Daniele Costantini, con le musiche di Francesco Mariozzi. Sul palco accanto al mare Morante darà voce a sei straordinarie figure femminili delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, sullo sfondo della fine della guerra di Troia. Accogliendo e rielaborando opere differenti, i sei monologhi mettono in scena sei personaggi controversi: tre donne greche, Clitemnestra, Elettra ed Elena, e tre troiane, Cassandra Ecuba e Andromaca, che hanno pagato tutte un amarissimo tributo, al di là di vittoria e sconfitta.

Gli appuntamenti di agosto 2023

Ecco il calendario degli appuntamenti di agosto:

4 agosto Concerto di Andrea Griminelli per flauto

7 agosto Adriano Giannini in ‘I movimenti umani’

12 agosto Concerto del maestro chitarrista Adriano Del Sal

18 agosto Raffaello Fusaro in ‘Siamo stati fortunati a nascere’

19 agosto Laura Morante in ‘Notte di sfolgorante tenebra’

21 agosto Festa in Piazzetta Rafael con la band Pericolo Generico

23 agosto Mariella Cortes ne ‘Il grande libro delle Storie non scritte’ con Andrea Montisci Ancona

