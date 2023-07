Marcus Miller torna in italia: il superman del basso suonerà a Lucca e a Napoli

di Redazione web

Marcus Miller ha annunciato questa mattina, 25 luglio, due nuovi concerti in Italia previsti per il prossimo autunno. Il superman del basso sarà di scena il 24 ottobre nel prestigioso Teatro del Giglio di Lucca e il 28 ottobre al Duel Club di Napoli. Marcus Miller ha una carriera di 45 anni, 2 Grammy Awards, l'Edison Prize in Olanda per tutto il suo lavoro, una «Victoire du Jazz» in Francia per citare solo alcuni dei riconoscimenti che gli sono stati conferiti in tutto il mondo. Nel 2013 l'UNESCO lo ha nominato Artista per la Pace e portavoce del progetto Slave Route. Marcus è un creatore, produttore, polistrumentista e un compositore straordinario e prolifico. Il suo talento è riconosciuto in tutto il mondo e in Italia trova sempre i fan pronti ad applaudirlo.

Le collaborazioni di Marcus Miller

Marcus Miller collaborò con i più grandi nel settore: Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Al Jarreau, Herbie Hancock e Carlos Santana, solo per citarne alcuni, e hanno plasmato il suo ambiente musicale. Le apparizioni di Marcus Miller sul palco con musicisti giovani e talentuosi sono eventi in un universo che esiste da qualche parte tra Funk, Soul e Jazz di oggi... Marcus Miller sa fare tutto, e lo fa molto bene.

