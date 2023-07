Woody Allen, super concerto a Roma con la sua New Orleans Jazz Band: è già corsa ai biglietti. Sold out a Milano

di Redazione web

Continuano ad aggiungersi nuovi appuntamenti al Villa Ada Festival, la rassegna di concerti, eventi, incontri e molto altro che torna anche quest’anno protagonista nella meravigliosa cornice di Villa Ada a Roma.

Woody Allen a Roma e Milano

Sabato 16 settembre sarà protagonista Woody Allen and His New Orleans Jazz Band, unica occasione per poter vedere dal vivo il grande artista che incarna lo spirito di New York, dopo che i due concerti che si terranno a Milano nei giorni precedenti hanno registrato il sold out in pochissime ore. I biglietti per questo straordinario appuntamento sono disponibili su https://www.ticketone.it/event/woody-allen-and-his-new-orleans-jazz-band-laghetto-di-villa-ada-17327284/ e su https://link.dice.fm/villaada a partire da domani.

La New Orleans Jazz Band

Per più di quarant’anni, Woody Allen e la sua New Orleans Jazz Band hanno deliziato il pubblico con la loro musica con un mix di ispirazione New Orleans. Il suono della band è saldamente radicato nella musica che Woody Allen ha amato fin dall’infanzia traendo ispirazione da grandi musicisti del passato quali, Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone, Jelly Roll Morton, Bunk Johnson e ovviamente Louis Armstrong.

Il loro repertorio è composto da oltre 1200 canzoni che comprendono: melodie popolari, inni, spiritual, marce, blues e rags dell’inizio del XX secolo.

In linea con la natura spontanea della musica, la scaletta viene improvvisata, nessuno, nemmeno i musicisti sanno quale canzone Allen chiederà di suonare dopo.

Il calendario di Villa Ada Festival

Il calendario del VILLA ADA FESTIVAL è ancora in via di definizione ma la conferma è arrivata e sia per il 2023 (da fine giugno a settembre) che per il 2024 la Knock srl animerà l’estate romana con una proposta culturale (gratuita per oltre l’80%), voluta e pensata per dare spazio alle diverse arti performative in una delle più belle e importanti location di concerti dell’intera città di Roma.

Ai primi nomi già annunciati si sono aggiunti nuovi appuntamenti:

09 luglio 10 ANNI DI SPAGHETTI UNPLUGGED biglietti disponibili

11 luglio GORAN BREGOVIC and The Wedding & Funeral Band biglietti disponibili

18 luglio GIOVANNI TRUPPI biglietti disponibili

21 luglio GIUDA ingresso gratuito

23 luglio CARO FABER: ROMA CANTA DE ANDRÉ ingresso gratuito

25 luglio MOSTRO biglietti disponibili

26 luglio LES NEGRESSES VERTES biglietti disponibili

05 settembre PAOLA & CHIARA biglietti disponibili

06 settembre SILENT BOB & SICK BUDD biglietti disponibili

16 settembre WOODY ALLEN AND HIS NEW ORLEANS JAZZ BAND biglietti disponibili

14 settembre GALEFFI biglietti disponibili

