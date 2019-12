La Prima de La Scala di Milano: la Tosca di Giacomo Puccini. Grande attesa per la versione inedita - LA DIRETTA

Ci siamo. Dopo tanta attesa è arrivato il grande giorno della Prima de La Scala 2019. C'è molta attesa per una versione sostanzialmente inedita della Tosca di Puccini, una versione della prima partitura andata in scena nel 1900 al Costanzi di Roma. E, inoltre, è la prima volta che il capolavoro di Puccini apre una Stagione scaligera. I biglietti per la Tosca sono già esauriti non solo per la Prima (prezzi da 2.500 a 50 euro), ma per tutte le 6 recite successive. Una sorta di piccolo record, che da ragione a quanto detto da Alexander Pereira: «Se avessi il doppio dei biglietti, riempirei il teatro», aveva scommesso il Sovrintendente della Scala che da marzo sarà sostituito da Dominique Meyer.



LA LISTA DEGLI OSPITI ATTESI ALLA PRIMA DE LA TOSCA



Come al solito lunga la lista di ospiti istituzionali e non attesi alla Prima de La Scala. Tra questi, ovviamente, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini con la moglie, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani. È già arrivato al Piermarini questa mattina Dominique Meyer, che da marzo sostituirà Pereira, e sono attesi anche Patti Smith, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti, i cantanti Marracash e Elodie, Carla Fracci. Sabato 7 Dicembre 2019, 16:26

