Verso la prima de La Scala, Francesco Meli e la Tosca di Puccini: «Il mio Cavaradossi vero e coraggioso»

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

Interpretando, esordisce con Puccini alla Scala., 39 anni, verdiano per antonomasia, amante della sua città Genova, è al terzo 7 dicembre (di cui due con Riccardo Chailly). Alla Scala tornerà come Manrico ne Il trovatore e Enzo ne La Gioconda sempre con Livermore. Con la moglie Serena Gamberoni, soprano, è il nuovo Ambassador di Make a wish Italia, la Onlus che esaudisce i desideri dei bimbi malati.«Seguirà le indicazioni chiare di Puccini. Metronomi, ritmi, colori. Diretti magistralmente dal maestro Chailly. Così facendo viene fuori un carattere musicale e drammaturgico straordinario. Puccini è verista nella sua scrittura visiva. Cavaradossi è legato al Belcanto, all'800, al romanticismo. É un sognatore, un innamorato, un artista. È uno che abbraccia la causa degli anti monarchici. Che entra nel turbine rivoluzionario senza averne l'ambizione».«Oggi sarebbe una mosca bianca. Autentico, coraggioso, giusto. Che non si vende al più forte. Che accetta le torture e difende le persone».«Sempre molto bello. Il risultato dello spettacolo è monumentale. Lo conosco dal 2002, e sempre con lui ho fatto la mia prima Tosca nel 2016, al Carlo Felice di Genova. Certo qui, alla Scala, è tutto all'ennesima potenza. Un primo atto 3D, la magnificenza del Sant'Andrea della Valle, i movimenti scenici dinamici. E poi la regia. Perché quando si ha a che fare con Livermore, ci si deve mettere il cuore in pace: i personaggi devono prendere vita».«Ci conosciamo da anni. Con Anna (Netrebko, ndr) ho sempre lavorato molto bene, un sodalizio proficuo lo definirei. Con Luca (Salsi, ndr) che dire? È il padrino del mio ultimo figlio. È bello essere in palcoscenico con loro».