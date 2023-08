Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, le nozze dei ballerini della Scala e quel dettaglio dell'abito della sposa

di Redazione Web

Romanticismo e qualcosa in più. A un anno dalla proposta di matrimonio all'Arena di Verona, giovedì 10 agosto, i due primi ballerini della Scala, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono sposati in Puglia. Per la cerimonia religiosa la coppia ha scelto la Basilica di Santa Caterina a Galantina e poi, si sono spostati per i festeggiamenti a Masseria San Lorenzo. C'era il mondo della danza italiana e internazionale compresi Roberto Bolle, testimone per i ballerini, e la Compagnia di Balletto del Teatro alla Scala di Milano. Ma nelle ultime ore, attraverso un post Instagram, un dettaglio sugli abiti di entrambi i ballerini è stato notato dai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nicoletta Manni è arrivata all'altare accompagnata dal padre e dalle note di Chopin, in abito bianco, un modello a sirena con bretelle sottili intrecciate sulla schiena e i capelli raccolti in uno chignon.

Il dettaglio rivelato dai fan? L'abito di Nicoletta Manni e anche quello dello sposo in smoking blu sono firmati Giorgio Armani Privé e nascondevano delle etichette personalizzate nascoste all'interno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 22:09

