Prima alla Scala con il Boris Godunov. Presenti Mattarella, Meloni e Von der Leyen

L’ora del Boris è giunta. Le luci del Teatro alla Scala oggi accenderanno la stagione proprio con Boris Godunov di Musorgskij. Diretto per la sua nona Prima scaligera dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten, ad andare in scena è la versione originale del 1869 secondo l’edizione critica di Levasev. Rai Cultura lo trasmetterà in diretta su Rai1 dalle 17.45, condotto da Bruno Vespa e Milly Carlucci, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer della Scala. Mentre in tutta Milano, saranno 34 le proiezioni di Boris in contemporanea con il Teatro per la Prima Diffusa, oltre al tradizionale schermo nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele.

Prima Scala, Boris Godunov: tutti i protagonisti, il costo dei biglietti e gli ospiti attesi

Milano al centro della festa: dalla Prima della Scala agli Ambrogini



La politica è prevista più degli scorsi anni. Attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a cui si aggiungeranno altre cariche politiche di Stato, della Regione e della Città. E come tradizione di Sant’Ambrogio vuole, ospiti anche esponenti dell’imprenditoria italiana e dell’economia, nomi del cinema, della cultura, gli astri del Ballo scaligero e i sovrintendenti dei più grandi teatri europei. Da Luca Guadagnino e Stefano Accorsi a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, dall’étoile Roberto Bolle a Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci. E ancora, Alessandro Baricco, Fausto Malcovati e Cesare De Michelis, Mario Monti e Andrea Sironi, l’Ambasciatore Sergio Romano, il Presidente del VIDAS Ferruccio De Bortoli e la giornalista Natalia Aspesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA