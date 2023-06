Milano, la Scala per la sua stella più luminosa: Gala per Carla Fracci

di Paola Pastorini

Stasera la Scala ricorda Carla Fracci con la seconda edizione del Gala, istituito, come voluto dal direttore del Ballo Manuel Legris, per celebrare nel nome della étoile “milanese doc”, scomparsa il 27 maggio l 2021 a 85 anni, la danza e il balletto.

Protagonisti il Corpo di Ballo, i primi ballerini, i solisti, e gli ospiti internazionali. A partire da Alessandra Ferri, Roberto Bolle e Jacopo Tissi, tutti e tre formatisi alla Scala, e poi Davide Dato, primo ballerino dello Staaatsballet di Vienna al debutto sul palco del Piermarini. E naturalmente l’Orchestra del teatro alla Scala diretta da Kevin Rhodes.

Nel programma, titoli che ripercorrono la storia del balletto e che si intersecano con quella dell’artista meneghina, che ha lasciato il segno come interprete romantica ma anche del temperamento e della modernità delle visioni coreografiche del Novecento. L’excursus parte da dove tutto è cominciato: Carla Fracci, licenzianda dalla Scuola di Ballo, fu scelta per interpretare il balletto dopo l’opera La Sonnambula di Luchino Visconti. Il 5 marzo 1955 danzò ne Le Spectre de la rose convididendo il palco con un’altra stella, Maria Callas. La coreografia di Michail Fokin è eseguita da Jacopo Tissi e Letizia Masini, mentre per la prima volta insieme Nicoletta Manni e Roberto Bolle danzano il pas de deux di La Dame aux camélias.

E ancora, tra gli altri, Il lago dei cigni, Le Papillon (ricostruzione di Pierre Lacotte dell’unica coreografia della leggendaria Maria Taglioni. La versione di Amedeo Amodio di L’Après-midi d’un Faune, il Verdi Suite di Manuel Legris dedicato proprio alla Fracci. Debutta infine al Piermarini After the Rain di Christoper Wheeldon che vede ricostituirsi nell’occasione la coppia formata da Alessandra Ferri e Roberto Bolle.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA