Mare fuori 3, fan in visibilio per la nuova serie. Ma spuntano dettagli sulla quarta stagione: Rosa non ci sarà più?

Mare Fuori 3 sta per arrivare e i fan non vedono l'ora di vedere la nuova stagione della serie tv di Rai Play (disponibile anche su Netflix), che ha riscosso moltissimo successo. Nonostante la terza stagione debba ancora uscire, alcuni telespettatori rivelano già dei dettagli in merito alla quarta stagione e soprattutto al personaggio di Rosa.

Amadeus, gaffe a Sanremo: Carolina Crescentini 'dimenticata' in cima alla scala. Cosa è successo

Riparte Mare Fuori, la serie più amata dai giovani

Il personaggio di Rosa

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla partecipazione di Rosa nella quarta stagione di Mare Fuori. Tuttavia, alcuni fan temono che il personaggio non tornerà, specie dopo gli eventi della terza stagione. Ma cosa è accaduto di tanto particolare da far preoccupare in questo modo i telespettatori? Si è visto che Rosa ha dovuto fare una scelta difficile, lasciando aperta la possibilità che possa non esserci nella prossima stagione.

La terza stagione

Che cosa succederà davvero? Il personaggio interpretato da Maria Esposito tornerà nella serie di Rai Play? Intanto i fan potranno gustarsi la terza stagione in onda da mercoledì 15 febbraio su Rai 2.

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Fosforo; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Rosa Ricci lascia la serie tv Mare Fuori? Le sue parole su Instagram fanno capire cosa succederà nella stagione 4

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA