Riparte Mare Fuori, la serie più amata dai giovani

La Rai pensa ai giovani. Terza stagione di Mare Fuori, sei puntate in onda dal primo febbraio su RaiPlay e da mercoledì 15 febbraio su Rai2. Con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas. I protagonisti sono cresciuti e ora dovranno fare i conti con l’amore che entra nella loro vita e fa scoprire nuove emozioni e aspetti interiori di sé stessi. “Un amore nella sua passionalità incandescente che regola la vita di questi ragazzi”, sottolinea Maria Pia Ammirati, direttrice di RaiFiction. "Mare Fuori è partito in sordina, all’avventura, una serie molto complicata nella quale il realismo è la chiave vincente - spiega Roberto Sessa di Picomedia - Abbiamo in mano una storia che può avere anche diverse stagioni. è una serie che ha successo all’estero, siamo in 25 paesi. Parliamo sia ai genitori sia ai ragazzi, pubblico adulto ma anche giovanile e questo elemento cruciale ci dà la forza per proseguire il viaggio con una bella prospettiva davanti".

E una bella prospettiva davanti ce l'ha anche la piattaforma RaiPlay. "Nel 2022 su 21,5 milioni di utenti registrati la metà ha meno di 35 anni - sottolinea la direttrice Elena Capparelli - Dei primi 100 video che hanno seguito Mare Fuori 40 erano della prima stagione, quindi è stato alto il desiderio di andarsi a cercare le puntate precedenti. Il 70% di chi ha visto la serie su RaiPlay ha meno di 35 anni, oltre il 50% meno di 25. Il pubblico di Rai2 ha circa 52 anni di media".

Una Rai che apre le porte ai giovani inorgoglisce l'a.d. di Viale Mazzini: "Grazie a Mare Fuori la piattaforma Rai è diventata prima tra tutte con 6,7 milioni di spettatori solo su RaiPlay, oltre 21 milioni di ore di fruizione - spiega Carlo Fuortes - Da quando siamo passati alla direzione di genere tutti stanno ragionando pensando alle piattaforme. La Rai sta dimostrando che si può fare anche una tv per i giovani, è nostro obiettivo perché il servizio pubblico è per tutte le generazioni”. Ma i giovani attori di Mare Fuori meritano un premio. hanno chiesto di salire sul palco dell'Ariston e di avere uno spazio per cantare la sigla e promuovere la serie. L'a.d. ha risposto che farà di tutto affinché la richiesta sia accettata. Almeno questa volta Amadeus non dovrà dirlo al Tg1.

La più anziana del gruppo degli attori è Carolina Crescentini, e questo la dice lunga sull'età giovanile del cast. Interpreta Paola Vinci, la direttrice dell'istituto penitenziario, un personaggio molto energico "che finalmente si ammorbidisce perché ha sviluppato empatia nei confronti dei ragazzi", confessa l'attrice protagonista della serie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 08:26

