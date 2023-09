David McCallum, la star di Ncis e Operazione Uncle è morto a 90 anni

di Redazione web

Si è spento uno degli attori-simbolo della tv fin dagli anni '60: David McCallum. L'attore, 90 anni, è morto per cause naturali a New York, circondato dagli affetti più cari.

Diventato celebre grazie alla serie del 1964 'Operazione Uncle', McCallum ha partecipato anche a film celebri come 'La Grande Fuga' del 1963. McCallum, da quel momento, ha continuato ad avere una carriera prolifica, partecipando anche a ben 457 episodi del popolare telefilm NCIS.

Il network di NCIS, la CBS, ha voluto pubblicare un comunicato per commemorare l'attore.

La lunga carriera di David McCallum

I primi passi David McCallum nel campo della recitazione risalgono ai primi anni '60: particolarmente degne di nota le sue parti in film come La Grande Fuga e La più grande storia mai raccontata.

A renderlo celebre, però, fu la serie tv spy 'Operazione UNCLE' (che ha ispirato l'omonimo film di Guy Ritchie del 2015). Il successo della serie fu notevole, anche perché il genere era piuttosto in voga all'epoca, a causa dei primi film di James Bond interpretati da Sean Connery.

La serie andò in onda dal 1964 al 1968, e ancora oggi ci sono tanti fan della serie, che spesso organizzano delle maratone, per poi commentare gli episodi su X o su Instagram.

Un'altro ruolo che ha reso noto McCallum al pubblico delle nuove generazioni è, indubbiamente, quello del dr.

Il saluto della CBS

Queste le parole del comunicato della CBS: «David era un attore molto dotato, amato da tante persone in giro per il mondo. Ha vissuto una vita incredibile, e la sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua famiglia e tutte le sue prove attoriali, che non spariranno mai».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 09:41

