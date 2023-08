Angus Cloud, morto a 25 anni l'attore di "Euphoria": aveva perso suo padre una settimana fa

Lutto improvviso nel mondo del cinema. È morto a soli 25 anni Angus Cloud, famoso per aver interpretato Fezco nella serie tv "Euphoria". Lo comunica la famiglia attraverso il portale statunitense TMZ: «È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi». Il decesso è avvenuto nella sua casa di Oakland.

Soltanto una settimana fa Angus Cloud aveva perso suo padre. Un lutto molto pesante per il giovane attore, che non aveva mai nascosto la propria battaglia con i problemi di salute mentale. La famiglia spiega: «La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterlo da soli in silenzio».