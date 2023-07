Giovanni Allevi dato per morto, lui smentisce: «Mai amato la vita più di ora». Chi tra i Vip aveva creduto alla fake news

Nell’incredibile mondo dei social, nelle scorse ore, si è rapidamente diffusa una notizia completamente falsa riguardante la morte di Giovanni Allevi. Fortunatamente, il famoso musicista è pienamente vivo e attivo, tanto da reagire con indignazione sui social network nei confronti di coloro che hanno deliberatamente diffuso questa falsa informazione sul suo conto.

Giovanni Allevi, il post commovente dall'ospedale: «Ecco come supero il dolore»

Giovanni Allevi, il video dedicato agli infermieri che lo curano dal mieloma: «Mi avete salvato»

Giovanni Allevi, chi aveva creduto alla bufala

Nel frattempo, purtroppo, molti utenti (e anche qualche personaggio famoso) hanno creduto ingenuamente alla notizia, manifestando il proprio dispiacere attraverso messaggi di cordoglio pubblicati online.

La risposta del musicista

Giovanni Allevi ha pubblicato un post su Instagram per fugare ogni dubbio: «Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo 😀 e non ho mai amato così tanto la vita come ora!».

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Sapevi che questi VIP vivono con una malattia rara? C'è anche il famoso attore Brad Pitt: ecco di cosa soffre al cervello

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA