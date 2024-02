Sanremo 2025, Sabrina Ferilli verso la conduzione dopo Amadeus? La sua risposta lascia tutti senza parole

di Dajana Mrruku

Sanremo 2024 è giunto al termine e i casting per trovare il nuovo direttore artistico che andrà a sostituire Amadeus sono ufficialmente aperti. Il conduttore ha ribadito più e più volte che non condurrà il prossimo Festival della Musica italiana perché ha bisogno di prendere una pausa da tutto. I vertici Rai starebbero già valutando alcuni sostituti e tra questi sarebbe spuntato nelle ultime ore Sabrina Ferilli che in questi giorni è impegnata nelle conferenze stampa per la promozione della sua nuova serie Rai, Gloria.

Alla domanda diretta, Sabrina ha risposto in modo altrettanto diretto.

Sabrina Ferilli verso Sanremo 2025?

Sabrina Ferilli è sempre stata una donna molto diretta e trasparente e lo ha dimostrato anche in quest'occasione.

L'attrice ha risposto senza peli sulla lingua: «No, perché non so’ capace. Condurre Sanremo è una cosa enorme. Il clima a Sanremo 2024 era straordinario, Amadeus è preparatissimo, sa gestire, intrattenere, ti lascia spazio. Non so chi pazzo lo farà il prossimo anno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA