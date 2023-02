Sanremo, pagelle. Ultimo e Eros Ramazzotti 10: un'emozione per sempre. Lazza e Emma 8: rap, melodia e violino. Elodie 7: ​esplosiva. Olly 7: Lorella Cuccarini super

di Totò Rizzo, Rita Vecchio

Sanremo, tutto pronto per la serata più affollata del Festival. Quella del venerdì, in cui gli artisti in gara (28, in totale) salgono sul palco dell’Ariston con i loro ospiti, che un tempo si chiamava serata cover. A condurre su Rai1 ci sarà sempre Amadeus con Gianni Morandi. Il ruolo di co-conduttrice sarà dell’attrice Chiara Francini.

Sarà una miscellanea di canzoni che viaggia nel tempo. Secondo quanto prevede il Regolamento, il repertorio spazierà dagli anni Sessanta al 2009.

C’è grande attesa per i duetti di Ultimo ed Eros Ramazzotti che durante le prove sono stati applauditi, come per il duo Giorgia Elisa che fu testa a testa nel Sanremo 2001, e che qui si omaggiano vicendevolmente con “Di sole e d’azzurro” e “Luce (Tramonti a Nord Est)”: allora arrivarono rispettivamente seconda e prima.

Ad aprire la gara, che per la quarta serata sarà votata dalle tre Giurie (Sala Stampa, Televoto e Demoscopica), sarà Ariete che con Sangiovanni interpreterà a modo suo Franco Battiato con “Centro di gravità permanente”. Dopo di lei, il giovane Will con Michele Zarrillo in “Cinque giorni”, uno dei brani di autocitazione festivaliera.

Sono 9 i motivi nati e cantati per la prima volta a Sanremo su 28, più quelli compresi nei bouquet di Paola e Chiara con Merk & Kremont, di Ultimo con Eros Ramazzotti e nel duo Shari-Salmo (Zucchero Sugar Fornaciari). Tra questi c'è Zarrillo che con Will e “Cinque giorni” fa un salto nel 1994. La Oxa - accompagnata dal violoncellista-dj iLjard Shaba - canta “Un’emozione da poco” che 45 anni fa fece intravedere di che stoffa fosse fatta quella ragazza punk.

Le pagelle

ARIETE con Sangiovanni - "Centro di gravità permanente" - 3

Omaggio al maestro Battiato. Anche se chiamarlo omaggio è un azzardo. Ci vogliono storia e cultura. Un arredo d’epoca (servì per la copertina del disco) non basta a ricreare un mondo.

WILL con Michele Zarrillo - "Cinque giorni" - 4

Incontro fra generazioni. Ma Will non ha voce e pathos (e forse non ancora pieno dominio delle emozioni) per un pezzo così sofferto. E il maestro cerca di venirgli incontro ma vanamente.

ELODIE con BigMama - "American woman" - 7

Un'esplosiva miscela di rhythm’n’blues, soul e rap tutta al femminile. Dalla direttrice d’orchestra alle coriste. Seducente e seduttivo, Elodie è perfetta a vestire il brano.

OLLY con Lorella Cuccarini - "La notte vola” - 7

Il giovane Olly entra in una macchina del tempo e si ritrova nel 1989 dove c’è Lorella Cuccarini che l’aspetta fresca come se non sentisse il passare degli anni e canta pure a cassa dritta. Festa vintage.

ULTIMO con Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti (Adesso tu/ Un’emozione per sempre/Più bella cosa) - 10

Un’emozione per sempre e questa sarà una di quelle. Eros e Ultimo, due romanità a confronto. Ultimo bravissimo, viene voglia di sentirgli per intero “Adesso tu” ma deve inchinarsi al medley strappapplausi. E “salva” pure Eros da un’amnesia. Dirige Celso Valli, una garanzia. Premio Simpatia.

LAZZA con Emma e Laura Marzadori - "La fine" - 8

Sonorità divisa su tre piani, uno diverso dall’altro, risultato una moderna classicità. Rap, melodia e violino. Punto di incontro la linea strumentale. Bel gioco di insieme.

TANANAI con Don Joe e Biagio Antonacci - Vorrei cantare come Biagio/Sognami - 7

Cristicchi chiama, Antonacci risponde e Tananai mette in scena. Il tormentone ironico confluisce nel pop, la citazione ironica si trasforma in un auto-omaggio.

La curiosità

C’è curiosità per “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri) nel mix Coma_Cose/Baustelle ma anche per “Salirò” (Silvestri) nello shaker Colla Zio-Ditonellapiaga. E mentre Arisa presterà la voce a Grignani in “Destinazione Paradiso”.

Citazione speculare anche per I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi: “Anima mia” e “La forza della vita”. Mezzo secolo di carriera per il quartetto e mezzo per Bennato, ospite di Leo Gassmann con il Quartetto Flegreo, quasi a ribadire (è del 1973 “L’isola che non c’è”) che in questi 50 anni non s’è trattato solo di canzonette. E se LDA non lesinerà innesti rap a “Oggi sono io” con il suo autore Alex Britti (primo tra i “Giovani” nel 1998), a cantare la ribellione adolescenziale contro l’omologazione di massa ci pensano Sethu e Bnkr44 con “Charlie fa surf” (Baustelle). Sempre sull’onda rock ma a ritroso di trent’anni, c’è Rosa Chemical e Rose Villain che scelgono “America”, primo successo della Nannini. Vero è che Beppe Vessicchio non alzerà la bacchetta, ma è pure vero che all'Ariston ci sarà con lo spartito di “La notte vola” (porta la sua firma) che Olly canterà con la stessa Lorella Cuccarini.

Mr. Rain e Fasma omaggeranno i Lùnapop con “Qualcosa di grande”. A cimentarsi in qualcosa di grande ci sarà pure Madame con Izi riprendendo dal cassetto il De Andrè del ‘67 di “Via del Campo”. Brano altrettanto storico quello del trio Colapesce Dimartino Carla Bruni che volerà nell'”Azzurro” di Paolo Conte reso celebre da Celentano. Repertorio internazionale solo per Elodie che con la rapper BigMama sceglie "American woman" di The Guess Who. Siamo nel 1970, stesso anno di Marco Mengoni che va di gospel con il Kingdom Choir e sceglie i Beatles di “Let it be”. Le Vibrazioni canteranno Le Vibrazioni ospiti dei Modà all’insegna del rock. Mentre Vasco​ (“Vivere”) sarà la scelta irriverente di Levante con Renzo Rubino.

Un fiume di canzoni che scorre fino agli anni 2000. Dance per Mara Sattei con Noemi e il tormentone di Gigi D’Agostino, “L'amour toujours (I'll Fly with You)”.E sempre più veloci fino al primo decennio con Lazza, Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala), Tananai con Don Joe e Biagio Antonacci, Articolo31 con Fedez e gIANMARIA con Manuel Agnelli in “Quello che non c'è” degli Afterhours. No, non saranno solo canzonette, questo è certo. Chiuderà la lunga maratona musciale, la band dei Colla Zio con Ditonellapiaga.

