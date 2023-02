Sanremo, Levante torna all'Ariston: «Con Vivo svelo la depressione che mi ha colpito dopo il parto»

«Se non io, chi?». È Levante che domanda a se stessa, prende coraggio e canta di un tema ancora tabù come la depressione post-parto. Lo fa con un brano che porta sul palco del Festival di Sanremo, dove torna per la seconda volta, con Vivo. «Non riesco a scrivere di ciò che non vivo. Non mi invento, non ce la faccio. Ho sentito la necessità, l'urgenza e la responsabilità di cantare una parte di vita che ho vissuto. Da una parte la gioia, dall'altra un momento di difficoltà di cui mi sono resa conto dopo tre settimane dalla nascita di mia figlia Alma Futura. E se di temi così non ne parla l'artista, chi può?».

Già, chi può? Basti pensare che quest'anno al Festival la depressione è uno dei temi che, più o meno esplicitamente, appartiene alle canzoni. «Il momento che abbiamo vissuto non ci ha aiutato, ha stroncato l'entusiasmo e ha cambiato repentinamente la vita a tanti. Anche quando in Vivo canto di sogno erotico, è intesa la sessualità, uno slancio, una pulsione animalesca, una cosa bella».





