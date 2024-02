Sanremo 2024, Gazzelle: «Gli occhiali da sole? Non li toglierò mai, ma non è per snobberia»

di Rita Vecchio

«Non ci avevo mai provato e non ci avevo nemmeno mai pensato. Ma tutto ha un tempo e una storia». Compreso il primo Sanremo per Gazzelle. Timido, incredulo, il cantautore ha riempito lo stadio Olimpico di Roma e, pure al Festival arriva a esibirsi in “Tutto qui” portando gli occhiali da sole.

Nessun dubbio se toglierli?

«Non li toglierò mai. Suono e canto con gli occhiali scuri. Non è per snobberia e nemmeno perché io mi senta una rockstar. E’ la mia arma di difesa di fronte al mondo».

E di fronte alla platea di un Festival al quale ha deciso di partecipare.

«E’ stato inaspettato. A settembre ho deciso di istinto e mi sono detto: provo ad andare a Sanremo. Stavo scrivendo nuova musica per un disco futuro. Canticchiando e provando, mi sono detto che “Tutto qui”, e un altro brano, sarebbero stati perfetti per Amadeus. A lui è piaciuto "Tutto qui"».

Qual è il significato?

«Volevo raccontare e creare atmosfera un po’ magica. Parla di lutto e di dolore ma anche dell’amore per chi vive quel dolore. E’ un dire ti amo, attraverso i ricordi e la memoria. E' un vivere tutta la tua vita insieme, indipendemente da tutto. E’ un brano che ha un significato importante per me. Mi commuove parlarne. Una canzone autobiografica, ma aperta, con più scenari di interpretazione»

GAZZELLE - Tutto qui - Cover

Come mai ha scelto Sanremo?

«Mi piace come si è evoluto. E’ un festival al passo con i tempi e che abbraccia tanti generi e tanta musica. Spesso leggo quanto si scrive sulla mancanza di rock all’Ariston. Non è che manchi solo all’Ariston. Non ne vedo tanto in giro. Sono i trapper sono le nuove rockstar».

Lei aveva detto che l'arte in generale è dei giovani. Che pensa di Bertè e Mannoia in gara?

«Io forse alla loro età sarò dall'altra parte del mondo a fare altro. Ma non posso che avere grande, grandissimo rispetto.

Ieri sera Gazzelle ha presentato un'altra esordiente sanremese, Rose Villain.

«Un momento che temevo. Io non amo parlare in pubblico, mi impappino, sono uno introverso. Preferisco salire su un palco a cantare e basta».

E stasera si porterà come ospite Fulminacci. Canterete “Notte prima degli esami” di Venditti.

«Canzone scelta per una intuizione improvvisa. Sono entrato in studio e l’ho cantata spontaneamente, senza leggere il testo. E’ un inno, è una canzone che conoscono tutti, da chi ha l’età di mia zia all’adolescente. Spero che Antonello guardi la nostra esibizione. Sarà davvero come una notte prima degli esami, visto che è la vigilia della finale di domani del Festival. E’ proprio vero che gli esami non finiscono mai».

-----

DATE “DENTRO X SEMPRE” TOUR GAZZELLE (Vivo Concerti):

8 marzo 2024 || Padova @ Arena Spettacoli Padova Fiere - SOLD OUT

12 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum

13 marzo 2024 || Assago (MI) @ Forum - SOLD OUT

16 marzo 2024 || Eboli (SA) @ PalaSele

17 marzo 2024 || Bari @ PalaFlorio

21 marzo 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum - SOLD OUT

24 marzo 2024 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

3 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

4 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

7 aprile 2024 || Torino @ Inalpi Arena

11 aprile 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

