Sanremo 2024, le canzoni in anteprima: tanto amore e pochi temi sociali. Le pagelle dei 30 brani in gara

Trenta canzoni in un cantabile facile. Tantissimo urban, veicolo privilegiato per i social, caratterizzato da drop e cambi ritmi. Amore, amore, amore, rari riferimenti alla politica e pochi temi sociali. Eccole, le canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio 2024, presentate da Amadeus in anteprima, a porte chiuse, nella sede Rai di via Mecenate a Milano.

La maggior parte dei brani in gara nell’anno V dell’Era Amadeus, sono stati pensati dal direttore artistico per le radio e per i canali di streaming. C’è caos urbano, hip-hop, pop dance e club, qualche ballad, su un’ossatura di ritmo e ballabili. Di seguito le pagelle dei trenta brani, ascoltati uno di seguito all’altro. Canzoni che poi sul palco dell’Ariston e con l’orchestra possono subire qualsiasi metamorfosi, evoluzioni o involuzioni, confermare o ribaltare il giudizio.