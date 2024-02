Sanremo, Panatta critica l'outfit di Annalisa: «Bella e brava, ma il reggicalze due giorni di fila non l'avrei messo...»

di Redazione web

Il Festival di Sanremo non finisce mai. E ne parlano tutti. Dalle canzoni, agli outfit dei cantanti, la polemica continua anche giorni dopo. Tra chi ha commentato in televisione il Festival, anche Adriano Panatta. «Sanremo un po' l’ho visto, poi mi sono addormentato perché non se ne può più», ha scherzato l'ex tennista.

Panatta su Annalisa

Tra le altre cose, Adriano Panatta ha commentato anche l'outfit di Annalisa: «Bella e brava. Non avrei messo il reggicalze due sere di seguito però», ha detto a Rainews 24. Sulle canzoni dice «mi è piaciuto Ghali, Loredana Berté perché ci sono affezionato, anche la canzone che ha vinto, poi noia è la mia parola preferita. Ghali mi piace, lo trovo un artista bravo, mi è sempre piaciuto». Infine sull'addio di Amadeus: «Secondo me cercheranno di convincerelos a rimanere. Ma dipenderà da lui e da Fiorello. Come tutti i grandi campioni che hanno avuto risultati eclatanti, meglio smettere all’apice del successo».

