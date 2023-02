Amadeus, 4 anni consecutivi alla guida di Sanremo: com'è cambiato nel tempo

di Redazione Web

Quattro anni, quattro volte conduttore del Festival di Sanremo. Un risultato ragguardevole quello di Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, che si conferma conduttore e direttore artistico della kermesse della canzone Italiana per quattro edizioni di fila: dal 2020 (70esima) al 2023 (73esima), confermato già per una quinta volta, nel 2024. Ma negli anni Amadeus quanto è cambiato?

I segni del tempo sul volto di Amadeus

Qualche ruga in più forse, un aspetto più maturo e professionale, e l'immancabile pizzetto (suo marchio di fabbrica). Il suo aspetto sempre giovanile inganna sulla sua data di nascita (1962), complice anche la scelta di sfoggiare completi scintillanti e spesso colorati. Com'è che si dice? Sessant'anni e non sentirli. Ecco le foto che mostrano il cambiamento del noto presentatore nel corso delle quattro edizioni.

Amadeus a Sanremo

Come ripetuto dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni durante la serata di apertura del Festival, Sanremo in questi anni è tornato ad avere un seguito davvero importante raggiungendo anche risultati da record. E il marito va riconosciuto ad Amadeus, che è stato in grado di avvicinare i giovani ottenendo un successo non indifferente: è riuscito, infatti, a superare la soglia dei 10milioni di spettatori con uno share del 62%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 16:33

