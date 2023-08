Sanremo, Amadeus «vuole proprio lui». Il super ospite che è già salito sul palco

di Redazione web

Sanremo 2024 non sembra molto lontano, la macchina organizzativa del programma più popolare del Paese è già in moto da diversi mesi per scovare le nuove proposte e i cantanti che potrebbero partecipare alla gara tra big. Ma non solo. Questo Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus, sarà pieno di novità che il conduttore non ha voluto svelare, ma ha già anticipato che saranno ventisei gli artisti in gara, tra i quali tre provenienti da Sanremo Giovani e si potranno ascoltare i brani già durante la prima serata. La novità che più incuriosisce, tuttavia, sarà la nuova giuria delle radio.

Amadeus sta pensando già ai conduttori che potrebbero affiancarlo durante la diretta delle 5 serate e forse potrebbe aver trovato il giusto compagno di avventura (che è già salito sul palco di Sanremo). Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Al Bano: «Dopo Amadeus vorrei vedere il ritorno di Paolo Bonolis. A Sanremo voglio tornare in gara da solo»

Barbara D'Urso, no da Sanremo: «Non è nei piani di Amadeus». I suoi opinionisti esclusi dalle trasmissioni Mediaset

Il super ospite di Amadeus

Amadeus avrebbe già messo gli occhi su un papabile super ospite che potrebbe accompagnarlo durante alcune serate di Sanremo 2024. A rivelarlo è stato il direttore di Novella2000, Roberto Alessi: «Zlatan Ibrahimovic, Amadeus vorrebbe lui».

Poche parole, ma chiare. Ibrahimovic accetterà di tornare sul palco? Era già stato invitato come co-conduttore durante una delle serate di Sanremo 2021, dove aveva coinvolto il pubblico e affascinato con il suo monologo sull'importanza di non arrendersi mai, restando sempre fedeli a se stessi: «Sono Zlatan anche senza aver vinto tutte le partite, sono Zlatan quando vinco e quando perdo».

Per adesso nulla di certo, ma i fan di Sanremo sarebbero ben contenti di rivedere l'ex calciatore sul palco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA