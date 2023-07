Amadeus e le novità a Sanremo: «I cantanti in gara saranno anche co-conduttori»

Amadeus irrompe al Tg1 e annuncia una svolta all’Ariston. Al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024, «i cantanti in gara saranno anche co-conduttori», mentre una giuria delle radio esprimerà le sue valutazioni al posto di quella demoscopica. Il nuovo regolamento ufficiale della prossima edizione del Festival uscirà oggi, ma il direttore artistico ha voluto anticipare - in collegamento dalla vacanza in montagna - le principali innovazioni previste nella edizione 2024 della kermesse, che andrà ancora in onda su Rai1.

«La prima sera ci saranno tutte le canzoni in gara - ha spiegato Amadeus - mentre nelle serate di mercoledì e giovedì i brani verranno divisi e i cantanti che non canteranno saranno i co-conduttori del Festival e presenteranno i loro colleghi, sulla base di un sorteggio che si farà durante la conferenza stampa del mattino».

Altra novità riguarda la serata delle cover che vedrà «i cantanti accompagnati da un artista, a meno che non siano due o più cantanti in gara, allora non avranno bisogno di un’altra persona che li accompagni sul palco del Teatro Ariston. La scelta del brano è libera e gli artisti potranno cantare qualsiasi canzone, nazionale o internazionale di qualsiasi epoca, ma anche propri brani fino al 31 dicembre 2023. Sabato è confermata la serata finale con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024».

L’ultima innovazione annunciata da Amadeus riguarda le giurie: oltre al televoto e alla sala stampa, infatti, ci sarà infatti una giuria delle radio che sostituirà quella demoscopica: «Dalle radio nazionali a quelle regionali o locali, avranno un ruolo importantissimo», spiega il direttore artistico.

Per quanto riguarda il numero dei campioni in gara, Sanremo 2024 prevederà 26 cantanti (compresi i 3 finalisti di Sanremo Giovani).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA