Sanremo 2023, Peppino di Capri sarà tra gli ospiti: il ritorno sul palco dell'Ariston a 83 anni

«Champagne, per brindare a un incontro». O a un ritorno, in questo caso. Quello di Peppino di Capri al Festival di Sanremo 2023. Il cantante, recordman con 15 partecipazioni alle spalle, potrebbe essere infatti tra gli ospiti della kermesse diretta e condotta da Amadeus, al via tra poco meno di due settimane.

Testamento Lollobrigida, metà dell'eredità ad Andrea Piazzolla: «Non intascherò un soldo, lo stesso faccia il figlio»

La fidanzata ha 23 anni ma sembra una bambina, blogger attaccato sui social: «Sei malato, vedervi insieme è inquietante»

Quando si esibirà Peppino di Capri

Il ritorno di Peppino di Capri, potrebbe essere celebrato nella terza serata del Festival, giovedì 9 febbraio, dopo i Pooh nella prima e il trio Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano nella seconda. Con i suoi 83 anni, Peppino di Capri, famoso anche all'estero, in particolare in Brasile, rientrerebbe nella schiera dei grandi artisti over 70 chiamati all'Ariston da Amadeus in qualità di superospiti.

Roma, picchia l'ex in strada e la riduce in fin di vita: la violenza vicino alla fermata metro Arco di Travertino https://t.co/3aJQMVFZ1L — Leggo (@leggoit) January 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA