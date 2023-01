Oscar 2023 nomination, Italia presente con il corto "Le Pupille" di Alice Rohrwacher Attori e film: gli annunci dell'Academy

Oscar 2023, annunciate tutte le nomination. L'Italia sarà rappresentata da Alice Rohrwacher, regista autrice del cortometraggio di Natale "Le Pupille" e da Aldo Signoretti, nel team del makeup e hairstyling di "Elvis", di Baz Luhrmann. La cerimonia di premiazione sarà il 12 marzo a Los Angeles.

Un legame tra influenza, Alzheimer e Parkinson? «Rischio elevato di malattie neurogenerative»

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: metà del patrimonio al figlio e l’altra metà al factotum Andrea Piazzolla

Le altre nomination

Annunciati i 10 film che si contenderanno il premio dell'Academy. "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Edward Berger, "Avatar: La via dell'acqua" di James Cameron, "Gli Spiriti dell'isola" di Martin McDonagh, "Elvis" di Baz Luhrmann, "Everything Everywhere All at Once" di Daniel Kwan, Daniel Scheinert, "The Fabelmans" di Steven Spielberg, "Tar" di Todd Field, "Top Gun: Maverick" di Joseph Kosinski, la Palma d'oro "Triangle of Sadness" di Ruben Ostlund e "Women Talking" di Sarah Polley.

I 5 attori protagonisti candidati sono Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola, Brendan Fraser per The Whale, Paul Mescal di Aftersun e Bill Nighy per Living. Le attrici invece sono Cate Blanchett per Tár, Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once, Ana de Armas per Blonde, Andrea Riseborough per To Leslie e Michelle Williams per The Fabelmans.

Short on time, big on talent, here are this year's nominees for Live Action Short Film. #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/XJkjcSmcbu — The Academy (@TheAcademy) January 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA