Sanremo 2022, l'omaggio emozionante a Monica Vitti: standing ovation dell'Ariston

Omaggio a Monica Vitti. Amadeus apre la seconda serata con un lungo applauso per l'attrice scomparsa oggi, all'età di 90 anni. Standing ovation all'Ariston per Monica Vitti: la seconda serata del festival si è aperta con l'omaggio all'attrice scomparsa, «una grande donna, una delle più grandi attrici della storia del cinema», dice Amadeus. «La sua scomparsa è un lutto per l'intero Paese. Con le sue interpretazioni sempre diverse ci ha fatto piangere, pensare, ridere anche tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità».

La straordinaria attrice si è spenta a 90 anni, dopo una lunga malattia. A dare l'annuncio è stato Walter Veltroni che è stato autorizzato da Roberto Russo, il compagno di Monica Vitti: «Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto».

