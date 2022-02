Lorena Cesarini, chi è Tahar Ben Jelloun, l'autore del libro letto dalla conduttrice a Sanremo 2022

La co-conduttrice della seconda serata, Lorena Cesarini, affronta il tema del razzismo attraverso le parole dello scrittore Tahar Ben Jelloun. Il suo libro "Il razzismo spiegato a mia figlia" parla di un bambino curioso che fa molte domande e si aspetta risposte precise e convincenti. "Non bariamo con le domande di un bambino" scrive l'autore.

Leggi anche > Diretta seconda serata Sanremo 2022: apre Sangiovanni, super ospiti Checco Zalone e Laura Pausini, co conduttrice Lorena Cesarini

Leggi anche > La scaletta della seconda serata di Sanremo 2022: i cantanti, gli ospiti, Checco Zalone. Lorena Cesarini è la conduttrice di oggi



"Mentre mi accompagnava a una protesta contro un disegno di legge sull’immigrazione, mia figlia mi ha chiesto del razzismo. Abbiamo parlato molto. I bambini sono in una posizione migliore di chiunque altro per capire che non nasciamo razzisti ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero che li aiuti a rispondere alle domande, più imbarazzanti di quanto pensano, dei propri figli".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA