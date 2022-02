La scaletta della seconda serata di Sanremo 2022: i cantanti, gli ospiti, Checco Zalone. Lorena Cesarini è la conduttrice di oggi

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, i cantanti in gara, Checco Zalone, Lorena Cesarini, gli ospiti. Sarà una notte lunga questa della seconda serata della Kermesse canora. Dopo gli ascolti pazzeschi di ieri, Amadeus cerca la conferma in questa seconda serata del Festival.

SECONDA SERATA SANREMO 2021: LA SCALETTA IN DIRETTA

Su Leggo.it anticipiamo la scaletta della diretta della seconda serata della 72esima edizione di Sanremo 2022. Cambiano molte cose questa sera: i cantanti in gara, la co-conduttrice, gli ospiti. Punto fisso, ovviamente, Amadeus. Come previsto dalla scaletta della seconda seconda serata di Sanremo 2022, ascolteremo 13 cantanti dopo i 12 di ieri. Ad aprire il secondo giorno di gara sarà Sangiovanni. Attesa per l'esibizione di Elisa, grande favorita insieme al duo Blanco-Mahmood.

SCALETTA DEI CANTANTI NELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2022

L'ordine con cui i cantanti saliranno sul palco dell'Ariston in questa seconda serata del Festival secondo la scaletta:

Sangiovanni: “Farfalle”

Giovanni Truppi: “Tuo”

Le Vibrazioni: “Tantissimo, padre, mia madre, Lucia”

Emma: “Ogni volta è così”

Matteo Romano: “Virale”

Iva Zanicchi: “Voglio amarti”

DitonellaPiaga con Rettore: “Chimica”

Elisa: “O forse sei tu”

Fabrizio Moro: “Sei tu”

Tananai: “Sesso Occasionale”

Irama: “Ovunque sarai”

Aka7even: “Perfetta così”

Highsnob e Hu: “Abbi cura di te”

Dopo Ornella Muti, in questa seconda serata sarà Lorena Cesarini ad affiancare Amadeus per la diretta. La Cesarini è divenuta famosa al grande pubblico dopo aver interpretato Isabel - la compagna di Aureliano (Alessandro Borghi) nella serie Tv Netlfix Suburra.

Nata a Dakar da una senegalese e un italiano, la 35enne ha dovuto affrontare la perdita del padre all’età di 12 anni. Ha sempre vissuto a Roma, dove ha conseguito una laurea in Storia Contemporanea. Entrata nel mondo del lavoro ha cominciato a dividersi tra l’attività di archivista e quella di cameriera in un pub. Ha sempre sognato, tuttavia, il mondo del cinema e la prima vera occasione le si è presentata quando, notata da un talent scout, ha sostenuto il provino per Arance e martello di Diego Bianchi.

LA SCALETTA DEGLI OSPTITI DELLA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Serata di grandi ospiti a Sanremo 2022. La seconda serata di Sanremo 2022 sarà ricordata soprattutto per l'arrivo, per la prima volta, di Checco Zalone al teatro Ariston. Non è ancora sicuro in quale momento della scaletta sia previsto l'intervento del comico pugliese, ma sicuramente è lui "l'uomo del giorno".

La scaletta, oltre all'ascolto degli cantanti mancanti, prevede il ritorno al Festival di Laura Pausini, che proprio all'Ariston lo scorso anno festeggiò il premio vinto ai Golden Globe. Dal secondo palco del Festival, tanto per intenderci quello della Costa Toscana, dove i padroni di casa sono Orietta Berti e Fabio Rovazzi, si esibira invece Ermal Meta.

La presenza di Laura Pausini in scaletta prelude - secondo i beni informati - al lancio della conduzione dell'Eurovision. Infatti la cantante dovrebbe essere accompagnata da Mika e Alessandro Cattelan: sul palco dell'Ariston si dovrebbe uffializzare la conduzione di questo particolare trio all'evento che da tanti anni manca dall'Italia. Proprio come anticipato da Leggo qualche settimana fa.

All'Ariston ci saranno anche Arisa e Malika Ayane interpreteranno “Fino all'Alba” e “Un pò più in là”, i brani finalisti nella scelta per l'inno di Milano Cortina 2026. Le due cantanti, conclusa l'esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina.

E' saltata dalla scaletta la presenza di Luca Argentero: Amadeus ha infatti annunciato in conferenza stampa che - a causa di problemi familiari - l'attore non potrà essere all'Ariston. Argentero è reduce dallo straordinario successo di Doc – Nelle tue mani.

