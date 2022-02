Sanremo 2022, Mahmood e Blanco: fan scatenati sotto l'albergo

Fan in delirio davanti all'hotel de Paris a Sanremo in corso Imperatice in attesa di Mahmood e Blanco, il duo tra i favoritissimi per la vittoria del Festival con la canzone "Brividi". Molti giovanissimi si sono presentati già dal mattino improvvisando cori e cantando il successo di Mahmood e Blanco nel delirio generale e per l'esasperazione dei vigili presenti, per controllare blocco creatosi nel tratto di strada davanti all'albergo.

Leggi anche> Sanremo, Mahmood e Blanco: «Al festival cantiamo quei “Brividi” che ci fanno sentire inadeguati in amore»

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA