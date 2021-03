Festival di Sanremo 2021, la scaletta dell'ultima sera: cantanti in gara, orari e gli ospiti: Ornella Vanoni e Gabbani. Giovanna Botteri co-conduttrice

Festival di Sanremo 2021: Scaletta serata finale: cantanti in gara, orari, e co-conduttrici. Ospiti: Vanoni e Gabbani, Tomba e Pellegrini. Ci siamo: quinto e ultimo giorno della kermesse musicale per eccellenza. Amadeus e Fiorello sveleranno - probabilmente a notte fonda - il vincitore della 71° edizione del Festival di Sanremo 2021. Oggi si esibiranno tutti i canttanti in gara

La scaletta dell'ultima serata di Sanremo 2021 prevedeva la presenza sul palco dell'Ariston di Simona Ventura in qualità di co-conduttrice, ma Supersimo è risultato positivo al Covid proprio alla vigilia della finalissima ed è stata quind costretta a dare fortait. Un vero peccato: per lei sarebbe stato un ritorno sul palco dell'Ariston. Sentiremo - ovviamente - tutte e 26 le canzoni in gare, tutte rigorosamente Live, tranne quella di Irama che è ancora in quarantena.

SCALETTA SERATA FINALE SANREMO 2021

1.GHEMON

2.GAIA

3. IRAMA

4.GIO EVAN

5. ERMAL META

6. FULMINACCI

7. RENGA

8. EXTRALISCIO

9. COLAPESCE DIMARTINO

10. MALIKA

11. FEDEZ MICHIELIN

12. WILLIE PEYOTE

13. ORIETTA BERTI

14. ARISA

15. BUGO

16. MANESKIN

17. MADAME

18. LA RAPPRESENTE DI LISTA

19. ANNALISA

20. COMA COSE

21. LO STATO SOCIALE

22. RANDOM

23. MAX GAZZE’

24. NOEMI

25. FASMA

26. AIELLO

SCALETTA FESTIVAL DI SANREMO 2021: GIOVANNA BOTTERI CO-CONDUTTRICE

Dopo il forfait di Simona Ventura, bloccata dal Covid, a ricoprire il ruolo della co-conduttrice sarà Giovanna Botteri, giornalista di guerra, inviata Rai. Le dichiarazioni di Giovanna Botteri in conferenza stampa sono finite nell'occhio del ciclone dei social per il suo paragone tra l'emozione e l'ansia che deriva da una serata come questa e quelle delle "bombe". «Sono iper emozionata ha detto - e preoccupata, tesissima, stanotte non ho chiuso occhio. Uno pensa, ma come, le bombe... L'emozione e la responsabilità che provo è quasi peggio delle bombe», confessa Giovanna Botteri, alle spalle una lunga esperienza da inviata di guerra e corrispondente Rai, che stasera sarà sul palco dell'Ariston. «Il mantra di questo festival così strano - sottolinea la giornalista in conferenza stampa - è non dimenticare, ma accarezzare le ferite. Dovrei ricordare quelle ferite, quello che sta succedendo, che è successo, ma anche come si può vivere anche con queste ferite. Nella mia esperienza da inviata di guerra e corrispondente, mi trovo spessissimo da sola, sola con quella telecamera, ma per questo mi sono abituata a sentire quello che c'è oltre la telecamera. Penso che il festival ce lo abbia fatto sentire in tutti i modi: oltre la telecamera c'è un'Italia che ci sta guardando, che lotta, che si batte con la voglia e il coraggio di farcela e di uscirne»

