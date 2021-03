Irama salta l'esibizione a Sanremo 2021: «Membro dello staff positivo al Covid». Stasera canta Noemi

Irama non si esibirà questa sera e Noemi prenderà il suo posto a Sanremo 2021. Come si legge nel comunicato Rai, «in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival». Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – stasera si esibirà Noemi.

Sanremo 2021, Irama slitta

Imprevisto legato al Covid a poche ore dalla diretta della prima puntata. Il protocollo approvato dal Cts per la kermesse è molto rigido e i test sono rigorosamente molecolari. Per questo motivo si è deciso di sospendere l'esibizione di Irama e aspettare il risultato. La scaletta di questa sera comprendeva il suo brano "La genesi del tuo colore", mentre Noemi avrebbe dovuto cantare la seconda serata.

Sanremo 2021, cambia la scaletta

Noemi è in gara con la canzone "Glicine". Il cambio di programma è stato necessario per rispettare le regole e i protocolli anti-Covid. Il Festival in piena pandemia potrebbe avere diversi colpi di scena di questo tipo. Intanto, cresce l'attesa per la prima serata.

