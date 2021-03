Testi canzoni Festival di Sanremo 2021

I Testi di tutte le canzoni di Sanremo 2021. Tutti scritti con passione, ma - come sempre avviene - alcuni cadranno nel dimenticatoio dopo pochi giorni, altri li ricorderemo per tutta la vita. Fanno da sempre parte della nostra memoria collettiva e della nostra storia le parole delle canzoni del Festival. Spesso ignorati prima dell'esibizione dei cantanti, dei cosiddetti big, poi sempre più importanti e ricercati subito dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston. La pandemia di Coronavirus si affaccia poco nei testi delle canzoni di Sanremo, qualcosa c'è nella canzone di Max Gazzè, ma anche quest'anno è l'amore a farla da padrone, come tradizione vuole. Martedì 2 marzo faremo "amicizia" con le prime 13 canzoni e i primi 13 testi, e mercoledì 3 marzo con i restanti.





Su Leggo.it potete trovare tutti i testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2021. Qui di seguito, infatti, c'è l'elenco delle canzoni portate in gara dai cantanti con il collegamento ai singoli testi di tutti i big della 71esima edizione della kermesse canora.

I TESTI DELLE CANZONI DI SANREMO 2021

Aiello – Ora

Annalisa – Dieci

Arisa – Potevi fare di più

Bugo – E invece sì

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Coma Cose – Fiamme negli occhi

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

Fasma – Parlami

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Francesco Renga – Quando trovo te

Fulminacci – Santa Marinella

Gaia – Cuore Amaro

Ghemon – Momento perfetto

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Madame – Voce

Malika Ayane – Ti piaci così

Maneskin – Zitti e buoni

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista

Noemi – Glicine

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Random – Torno a Te

Willie Peyote – Mai dire mai

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 00:39

