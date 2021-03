Sanremo 2021, la scaletta: da Fedez a Max Gazzè ecco i cantanti in gara nella prima serata. Conto alla rovescia avviato, domani su Rai Uno, parte la 71ma edizione del Festival. Nella conferenza stampa di oggi Amadeus ha svelato quali saranno i cantanti che si esibiranno la prima serata.

Fedez, Colapesce & Dimartino, Aiello sono solo alcuni dei 13 cantanti che si esibiranno durante la prima serata del Festival, in programma domani sera, martedì 2 marzo, in diretta su Raiuno, Radio2 e RaiPlay. Durante la conferenza stampa di presentazione Amadeus non ha svelato la scaletta ufficiale ma i nomi dei Big di Sanremo 2021 in ordine alfabetico. Per la sezione Nuove Proposte: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano.

Sanremo 2021, i cantanti in gara nella prima serata:

Aiello

Arisa

Annalisa

Colapesce & Dimartino

Coma_Cose

Fasma

Francesca Michielin e Fedez

Francesco Renga

Ghemon

Irama

Madame

Maneskin

Max Gazzé

