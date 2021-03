Sanremo 2021, scaletta prima Serata: i cantanti big quando cantano, le co-conduttrici, gli ospiti, le canzoni

Festival di Sanremo 2021 Prima Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, gli ospiti. Su Leggo.it seguiamo minuto per minuto la 71esima edizione della kermesse canora per eccellenza. Sarà un'edizione particolare, senza pubblico in teatro, preceduta da tante polemiche, ma finalmente ci siamo: oggi martedì 6 marzo Amadeus aprirà Sanremo 2021. E, finalmente potremo vedere i cantanti big esibirsi sul palco dell'Ariston, e ascoltare le canzoni del Festival. Il utto in una cornice che si prevede senza precedenti. Con una mega orchestra che occuperà parte della platea, desolmanente vuota. Come annunciato nei giorni scorsi nel corso della prima serata di Sanremo 2021, ascolteremo 13 cantanti big, 4 nuove proposte ed alcuni ospiti come Loredana Bertè. Vediamo nello specifico.

PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2021: LA SCALETTA

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021, prevede, innanzitutto l'ascolto di metà delle canzoni dei cantanti big. La scaletta imposta dal regolamento è chiara: oggi i 13 campioni saranno giudicati dalla cosiddetta giuria "demoscopica" e, di conseguenza, avremo la prima classifica molto parziale. Oltre ai campioni, ci sarà spazio anche per i "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che. In questo caso i il giudizio spetta alla Giuria Demoscopica, alla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in serata. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.. Chi vince il "duello" passa alla quarta serata. Addio quindi al format della sfida a due.

PRIMA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2021 I CANTANTI BIG IN SCALETTA

Nel corso della conferenza stampa di oggi è stato reso noto l'ordine con cui si esibiranno i campioni sul palco dell'Ariston. Poi nel pomeriggio la notizia della positività di un membro dello staff di Irama. Il cantante è stato per ora bloccato, in attesa dell'esito del tampone molecolare a cui è stato sottoposto. Ecco la nuova sequenza con cui si esibiranno i cantanti big sul palco dell'Ariston in questo Sanremo 2021

Arisa con la canzone Potevi fare di più;

Colapesce Dimartino con la canzone Musica leggerissima;

Aiello con la canzone Ora;

Francesca Michielin e Fedez con la canzone Chiamami per nome;

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band con la canzone Il farmacista.

Noemi - Glicine

Madame con la canzone Voce;

Måneskin con la canzone Zitti e buoni;

Ghemon con la canzone Momento perfetto;

Coma_Cose con la canzone Fiamme negli occhi;

Annalisa con la canzone Dieci;

Francesco Renga con la canzone Quando trovo te;

Fasma con la canzone Parlami;

LA SCALETTA DEGLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2021

Il primo non possiamo neanche considerarlo un ospite. E' il fratello gemello di Amadeus: parliamo di Fiorello, ovviamente. Mattatore anche quest'anno, fedele amico del direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021. Sono una coppia di fatto e la loro amicizia è una delle più belle cose di questa edizione del Festival.

Abbiamo poi altri due ospiti fissi: Ibra e Achille Lauro. Sul primo si è detto e scritto tanto. Moltissime polemiche hanno accompagnato il suo arrivo sul palco dell'Ariston. Sia quelle sul versante calcistico, perché per molti con il Milan in zona scudetto Sanremo sarebbe una distrazione a cui il fuoriclasse rossonero non avrebbe dovuto cedere, sia sul versante non calcistico, visti alcuni episodi giudicati "eccessivi" da parte di Ibra come il "duello" con Lukaku nel derby di Coppa Italia.

L'altro ospite fisso è Achille Lauro. Come di consueto l'artista, che non gareggia quest'anno, ha scritto ai giornalisti un'anticipazione di quello che andrà a fare: "Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi". Poi aggiunge: "Sarò un velo di mistero sulla vita, Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico, Sarò sessualmente tutto, Genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità E chiederò che Dio ci benedica".

Ovviamente spazio anche per i cantanti tra gli ospiti. Questa sera potremo vedere: Diodato (che apre la serata con Fai Rumore, vincitrice della scorsa edizione), Loredana Bertè, l’infermiera Alessia Bonari e la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Kapranova.

LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2021 LE CO-CONDUTTRICI

Accanto ad Amadeus questa sera, nel corso della prima serata del Festival, ci sarà Matilda De Angelis. Bellissima attrice italiana, è uno dei volti più amati e conosciuti dal pubblico giovane, a cui questo Sanremo 2021 sembra prestare molta attenzione, anche visto il cast dei cantanti. Lei è bellissima e si è messa in luce con alcune interpretazioni in alcune serie Tv come The Undoing con Nicole Kidman, e L'incredibile storia dell'Isola delle Rose.

