Sanremo 2020, Tosca e Fiorello come Anastasia e Dimitri. I fan invocano un duetto: «Cantate come in Anastasia»

Scusa Tosca ma adesso non puoi non fare un duetto con Fiorello con la canzone il mio inizio sei tu #Sanremo2020 pic.twitter.com/z8ZOneHboo — ☽mønā⁷ (@trashloger) February 5, 2020

Giovedì 6 Febbraio 2020, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA